«Аэрофлот» объявил о планах вернуть рейсы из Читы

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возможном возобновлении рейсов из Читы в Москву. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя правительства Забайкалья Марат Мирхайдаров.

Перевозчик вернет рейсы после освобождения самолетов - пока свободного транспорта в авиапарке у компании нет. С 2020 года «Аэрофлот» открывает хаб в Красноярске - в воздушной гавани будут базироваться суда авиакомпании.

«В перспективе на 2020 год они еще не готовы. Но нам сообщили, что мы стоим в плане-графике, и рейсы будут возобновлены», - цитируют спикера местные СМИ.

Напомним, в 2015 году авиакомпания отказалась от полетов в Читу из-за нерентабельности. В августе 2019 года российское правительство начало переговоры по возвращению рейсов в план.