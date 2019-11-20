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«Аэрофлот» объявил о планах вернуть рейсы из Читы

Главная Общество
Чита
14:58 20 Ноября 2019
чита, общество, самолет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возможном возобновлении рейсов из Читы в Москву. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя правительства Забайкалья Марат Мирхайдаров.

Перевозчик вернет рейсы после освобождения самолетов - пока свободного транспорта в авиапарке у компании нет. С 2020 года «Аэрофлот» открывает хаб в Красноярске - в воздушной гавани будут базироваться суда авиакомпании. 

«В перспективе на 2020 год они еще не готовы. Но нам сообщили, что мы стоим в плане-графике, и рейсы будут возобновлены», - цитируют спикера местные СМИ. 

Напомним, в 2015 году авиакомпания отказалась от полетов в Читу из-за нерентабельности. В августе 2019 года российское правительство начало переговоры по возвращению рейсов в план.

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