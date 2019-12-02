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Сибирских оленей запускают в Красную книгу

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12:19 2 Декабря 2019
красная, видов, книга
Автор: Sibnovosti.ru
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Обитающие в Сибири и на Дальнем Востоке животные пополнят Красную книгу России. Об итогах заседания комиссии по редким и находящимся под угрозой видам сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заседание прошло под председательством заместителя руководителя Росприроднадзора Амирхана Амирханова. По данным сайта министерства природных ресурсов и экологии РФ, было решено включить в Красную книгу несколько подвидов дикого северного оленя. В их числе, «сибирский лесной подвид: алтае-саянская и ангарская популяции (за исключением Р. Тыва)». Алтае-саянская популяция распространена в лесной и высокогорной зоне Средней и Восточной Сибири, Алтая и Саян.

По данным Всемирного фонда дикой природы, численность дикого северного оленя в России составляет не более 1 млн голов. Она постоянно сокращается из-за браконьерской охоты и изменения климата.

Также в краснокнижный список вошел обитающие в Забайкальском крае кодарский подвид снежного барана. Он был описан как новый подвид только в 1994 году.

«В окраске кодарского барана отсутствуют интенсивные темно-коричневые тона, обычные для баранов Якутии и Охотского побережья. В отличие от охотского и якутских подвидов на боках кодарских особей нет каких-либо пятен и контрастирующих посветлений. Нижние части конечностей особей из Кодара светлее верхних», - описываются его отличительные признаки на сайте «Клуба горных охотников».

Фото: сайт Всемирного фонда дикой природы в России

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