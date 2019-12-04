4 декабря
Чита
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

В забайкальский детский лагерь пригласят подростков из Китая и Монголии

Главная Общество
Чита
11:51 4 Декабря 2019
подросток, китай, лагерь
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Читинское ГАУ «Молодежный центр «Искра» организует летом 2020 года профильную международную смену для подростков «Солнечный круг». Ее цель – общение подростков разных национальностей, принадлежащих к разным культурам, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Искра» выиграла грант министерства просвещения РФ на реализацию своей инициативы в рамках нацпроекта «Образование». По данным учреждения, его сумма превышает 5 млн руб.

«Программа предполагает участие 300 человек. В летней школе примут участие подростки разных национальных диаспор – русские, эвенки, буряты, проживающие в Забайкалье, а также подростки - иностранные граждане Китая и Монголии в возрасте от 12 до 17 лет», - говорится в сообщении на сайте «Искры».

«Солнечный круг» будет организован на базе детского оздоровительного лагеря «Парус». Он расположен в Читинском районе Забайкалья на берегу реки Кручина.

Фото: сайт ГАУ «Молодежный центр «Искра»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Читы: Сибирских оленей запускают в Красную книгу

Сибирских оленей запускают в Красную книгу

2 Декабря 2019 г.
Состоялось заседание комиссии по редким и находящимся под угрозой видам
Новости Читы: «Аэрофлот» объявил о планах вернуть рейсы из Читы

«Аэрофлот» объявил о планах вернуть рейсы из Читы

20 Ноября 2019 г.
Пока проблема в транспорте
Новости Читы: Поезд московского метро прокатит по Дальнему Востоку

Поезд московского метро прокатит по Дальнему Востоку

11 Ноября 2019 г.
«Дальневосточный экспресс» курсирует по кольцевой линии
Новости Читы: Бурятия и Забайкалье получили по вагону в московском метро

Бурятия и Забайкалье получили по вагону в московском метро

11 Ноября 2019 г.
«Дальневосточный экспресс» вышел на кольцевую линию
Новости Читы: Забайкалье опережает другие регионы ДФО по числу желающих получить дальневосточные гектары

Забайкалье опережает другие регионы ДФО по числу желающих получить дальневосточные гектары

11 Ноября 2019 г.
Забайкальцы подали около 6 тыс заявок на дальневосточный гектар.
Новости Читы: «Забайкальск» пропустит с электронной визой

«Забайкальск» пропустит с электронной визой

5 Ноября 2019 г.
Новый режим будет введен на этом пункте пропуска через границу РФ в 2020 году
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: ДТП в Забайкалье привело к многочисленным жертвам

ДТП в Забайкалье привело к многочисленным жертвам

1 Декабря 2019 г.
Автобус упал в реку в Сретенском районе
Новости Читы: В Забайкалье объявлен день траура

В Забайкалье объявлен день траура

2 Декабря 2019 г.
Регион скорбит о погибших в автокатастрофе
Новости Читы: Минздрав: 19 человек погибли, еще 19 госпитализированы в результате ДТП в Забайкалье

Минздрав: 19 человек погибли, еще 19 госпитализированы в результате ДТП в Забайкалье

2 Декабря 2019 г.
Министерство здравоохранение Забайкальского края обновило список пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в З...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19