В забайкальский детский лагерь пригласят подростков из Китая и Монголии

Читинское ГАУ «Молодежный центр «Искра» организует летом 2020 года профильную международную смену для подростков «Солнечный круг». Ее цель – общение подростков разных национальностей, принадлежащих к разным культурам, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Искра» выиграла грант министерства просвещения РФ на реализацию своей инициативы в рамках нацпроекта «Образование». По данным учреждения, его сумма превышает 5 млн руб.

«Программа предполагает участие 300 человек. В летней школе примут участие подростки разных национальных диаспор – русские, эвенки, буряты, проживающие в Забайкалье, а также подростки - иностранные граждане Китая и Монголии в возрасте от 12 до 17 лет», - говорится в сообщении на сайте «Искры».

«Солнечный круг» будет организован на базе детского оздоровительного лагеря «Парус». Он расположен в Читинском районе Забайкалья на берегу реки Кручина.

Фото: сайт ГАУ «Молодежный центр «Искра»