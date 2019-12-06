Пострадавшие в забайкальской аварии начали получать страховку

Страховая группа СОГАЗ начала выплату страховых возмещений жителям Забайкальского края, пострадавшим в крупной автомобильной аварии 1 декабря. Страховку получили уже 10 человек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«К настоящему моменту в результате выездов в лечебные учреждения г. Читы сотрудники АО СОГАЗ, получив от врачей разрешение на посещение, приняли от пострадавших пассажиров более 15 заявлений о выплате. Как только к остальным пострадавшим будет возможен доступ, представители компании посетят их для сбора заявлений и документов в целях оперативного проведения выплаты страховых возмещений», - говорится в сообщении на сайте страховой группы.

По данным правительства Забайкальского края, после аварии в Сретенскую, Нерчинскую и Шилкинскую центральные районные больницы был госпитализирован 21 человек. В краевую клиническую больницу санавиация доставила 18 пострадавших, из них один 3 декабря отказался от дальнейшей госпитализации и получает лечение амбулаторно.

«Из числа госпитализированных в краевую клиническую больницу в настоящее время один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, пять – в тяжелом, три – средней степени тяжести, восемь – в удовлетворительном», - говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Кроме того, 12-летний ребенок находится в краевой детской клинической больнице, а в Шилкинской районной больнице остаются двое пострадавших.

Как писали Sibnovosti.ru, автобус, следовавший из Читы в Сретенск 1 декабря 2019 года, упал с моста на лед реки Куэнга. Погибло 19 человек. Центральный аппарат СКР расследует два уголовных дела, возбужденных после аварии. Одно из них - по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) и ч. 3 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек). Второе – по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). В ходе следствия был задержан 30-летий индивидуальный предприниматель Иван Стрельникова. Следствие называет его организатором перевозки.

Кристина Макарова разместила в интернете петицию с требованием к правительству РФ «подробно разобраться во всем и справедливо наказать виновных».

«Почему дорожные службы не посыпали дорогу, усыпанную снегом ?! Почему на мосту не оказалось отбойников нужной высоты ?! Люди не согласны с данным обвинением!», - говорится в петиции, которую подписало к настоящему времени более 1,8 тыс. человек.

Фото: официальный портал Забайкальского края