С главной площади Читы попытались вынести ледовые блоки

Мэрия обратилась к читинцам с призывом сохранить новогоднее убранство в центре города. Причиной тому стали участившиеся акты вандализма, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Комитет культуры администрации краевого центра призывает вас бережно относиться к родному городу, ценить труд многих людей: скульпторов, рабочих, монтажников, специалистов по настройке оборудования, направленный на создание новогоднего настроения», - говорится в обращении.

По данным городских властей, уже во время монтажных работ на пл. Ленина было оборвано несколько светодиодных гирлянд. Злоумышленники даже попытались вынести ледовые блоки, предназначенные для строительства горок.

На пл. Ленина проводится конкурс ледяных фигур. Его итоги должны быть подведены 23 декабря.

Фото: сайт мэрии Читы