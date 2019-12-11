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С главной площади Читы попытались вынести ледовые блоки

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Чита
16:48 11 Декабря 2019
обращение, новый год, вандализм
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия обратилась к читинцам с призывом сохранить новогоднее убранство в центре города. Причиной тому стали участившиеся акты вандализма, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Комитет культуры администрации краевого центра призывает вас бережно относиться к родному городу, ценить труд многих людей: скульпторов, рабочих, монтажников, специалистов по настройке оборудования, направленный на создание новогоднего настроения», - говорится в обращении.

По данным городских властей, уже во время монтажных работ на пл. Ленина было оборвано несколько светодиодных гирлянд. Злоумышленники даже попытались вынести ледовые блоки, предназначенные для строительства горок.

На пл. Ленина проводится конкурс ледяных фигур. Его итоги должны быть подведены 23 декабря.

Фото: сайт мэрии Читы

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