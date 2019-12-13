Власти Забайкалья приглашают туристов-экстремалов

Власти Забайкальского края намерены провести в 2020 году туристический фестиваль. Об этом стало известно на «Днях Дальнего Востока в Москве», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В следующем году мы планируем провести туристический фестиваль, в первую очередь для любителей экстремального туризма, чтобы они побывали на Кодарском хребте в Каларском районе. Покажем желающим западные территории, где кедровые леса, просторы Хилка, Красночикойский заповедник», - сказал журналистам глава региона Александр Осипов.

По мнению губернатора, которого цитирует официальный портал региона, Забайкалье – уникальное место с точки зрения климатических условий и разнообразия природы.

Напомним, «Дни Дальнего Востока в Москве» открылись 2 декабря. Павильон Забайкальского края представлен в виде скалодрома, на который может взобраться любой желающий. В ходе «Большого дальневосточного квеста» будет разыграна путевка в Забайкалье для двоих человек.

Фото: официальный портал Забайкальского края