На МАПП «Забайкальск» ликвидировали затор

На международном автомобильном пункте пропуске (МАПП) через границу РФ «Забайкальск» ликвидировали затор. О ситуации на этом участке российско-китайской границы сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Автомобильный затор образовался неделю назад. По данным властей Забайкальского края, он был вызван задержками обслуживания грузового транспорта на сопредельной стороне. Затор ликвидировали совместными усилиями пограничников и таможенников двух стран.

«В итоге автомобильный затор на пункте пропуска «Забайкальск» был ликвидирован к утру субботы. За сутки на выезд было оформлено 225 грузовиков при плановой пропускной способности автомобильного пункта пропуска в 140 машин», - говорится в сообщении официального портала края.

Как сообщали Sibnovosti.ru, 15 октября 2018 года на МАПП произошла давка, когда пассажиров нескольких рейсовых автобусов, въезжающих в Россию из Китая, одновременно впустили в помещение для паспортного и таможенного контроля. После инцидента Читинская таможня увеличила численность смен.

За первое полугодие 2019 года через МАПП «Забайкальск» проследовало 880,5 тыс. граждан России и Китая. Это на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: официальный портал Забайкальского края