Забайкальские власти хотят расширить трассы

Правительство Забайкальского края будет добиваться от Росавтодора расширения габаритов федеральных автодорог. Такая мера призвана снизить число ДТП, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Габариты наших дорог не соответствуют современным требованиям, и мы усиливаем работу с Росавтодором по улучшению дорог. Это не только повышение качества покрытия, но и увеличение числа полос, оснащение средствами безопасности - разделительными сооружениями между полосами встречного движения, отбойниками на поворотах», - сказал ТАСС забайкальский губернатор Александр Осипов.

По данным информагентства, протяженность автодорог общего пользования в Забайкальском крае превышает 21,6 тыс. км. На три федеральные трассы приходится около 1,6 тыс. км. Забайкалье лидирует среди регионов Дальнего Востока по среднему числу погибших в ДТП. С начала года здесь погибло более 200 человек.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году в регионе произошло несколько крупных аварий. В июне в столкновении двух автомобилей в Читинском районе погибло пять человек. В ноябре в двух ДТП у села Агинское – в общей сложности 11 человек. 1 декабря в Сретенском районе упал с моста автобус. В этом случае число жертв достигло 19.

Фото: официальный портал Забайкальского края