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Забайкальские власти хотят расширить трассы

Главная Общество
Чита
11:37 16 Декабря 2019
дтп, губернатор, трасса
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство Забайкальского края будет добиваться от Росавтодора расширения габаритов федеральных автодорог. Такая мера призвана снизить число ДТП, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Габариты наших дорог не соответствуют современным требованиям, и мы усиливаем работу с Росавтодором по улучшению дорог. Это не только повышение качества покрытия, но и увеличение числа полос, оснащение средствами безопасности - разделительными сооружениями между полосами встречного движения, отбойниками на поворотах», - сказал ТАСС забайкальский губернатор Александр Осипов.

По данным информагентства, протяженность автодорог общего пользования в Забайкальском крае превышает 21,6 тыс. км. На три федеральные трассы приходится около 1,6 тыс. км. Забайкалье лидирует среди регионов Дальнего Востока по среднему числу погибших в ДТП. С начала года здесь погибло более 200 человек.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году в регионе произошло несколько крупных аварий. В июне в столкновении двух автомобилей в Читинском районе погибло пять человек. В ноябре в двух ДТП у села Агинское – в общей сложности 11 человек. 1 декабря в Сретенском районе упал с моста автобус. В этом случае число жертв достигло 19.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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