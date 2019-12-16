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Забайкальские охотники не хотят возить волчьи шкуры в Читу

Главная Общество
Чита
13:48 16 Декабря 2019
волки, бюджет, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
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В бюджете Забайкальского края на 2020 год запланировано 1,5 млн руб. на оплату отстрела волков. Хищники наносят серьезный ущерб владельцам домашнего скота, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проблему обсудили на заседании комитета по аграрной политике и природопользованию краевого заксобрания. По данным представителя министерства природных ресурсов Забайкальского края Александра Волкова, из регионального бюджета выплачивается 7 тыс. руб. за добытого волка. В 2018 году охотники добыли более 600 волков, за компенсацией обратилось около 350 человек. Всего в регионе зарегистрировано 3,6 тыс. этих животных.

«Как рассказал представитель минприроды, жители районов просят о том, чтобы их освободили от обязанности привозить шкуры в Читу, а компенсацию им выплачивали по справке от ветеринара и охотоведа. Но такая схема, по словам Александра Волкова, получила высокую оценку по коррупционным рискам, поскольку одну и ту шкуру в прежние времена некоторые охотники умудрялись предъявлять для компенсации несколько раз», - говорится в сообщении пресс-службы заксобрания по итогам заседания.

Представитель ведомства отметил также, что скупкой волчьих шкур занимаются также граждане КНР, которые готовы платить до 20 тыс. руб.

В 2018 году хищники в 13 районах края зарезали более 50 голов крупного рогатого скота, свыше 700 овец и порядка 40 лошадей.

Фото: сайт Саяно-Шушенского заповедника

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