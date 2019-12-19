Стада дзеренов переходят границу в Забайкалье

Во второй декаде декабря в Забайкальском крае началась вторая волна миграции дзеренов из Монголии. О ее масштабе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Миграцию зафиксировали в Сохондинском государственном природном биосферном заповеднике. Он расположен в южном Забайкалье. Антилопы-дзерены перемещаются через государственную границу большими стадами. Сейчас их можно наблюдать недалеко от сел Михайло-Павловск и Турген.

«По предварительным подсчетам сотрудников заповедника, дзеренов перешло из Монголии не менее 15 тыс. особей», - говорится на сайте заповедника.

Как писали Sibnovosti.ru, дзерены обитают, в основном, в Монголии и Китае. В России этот вид встречается редко и занесен в Красную книгу. В случае засухи их стада движутся на север и переходят российско-монгольскую границу. Зимой 2018-2019 годов в этой миграции приняло участие до 100 тыс. животных, что в ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский» считают рекордным показателем за последние 100 лет.

Фото: сайт Сохондинского государственного природного биосферного заповедника