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На ЗабЖД задерживается несколько поездов

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Чита
16:32 27 Декабря 2019
питание, поезда, железные дороги
Автор: Sibnovosti.ru
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На Забайкальской железной дороге (ЗабЖД) задержано движение нескольких поездов дальнего следования. О ситуации сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В числе задержанных шесть поездов. Пресс-служба ЗабЖД называет составы №99 Владивосток – Москва, №7 Владивосток – Новосибирск, №392 Чита – Благовещенск, №48 Омск – Владивосток и два поезда №100 Москва – Владивосток. Время задержки составляет от 56 минут до 6 часов 10 минут.

«Для пассажиров двух поездов №100 сообщением Москва – Владивосток было организовано питание», - отмечается в сообщении на сайте ЗабЖД.

Причины происшествия устанавливаются. По данным железнодорожников, они носят технический характер.

Фото: сайт Забайкальской железной дороги

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