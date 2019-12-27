На ЗабЖД задерживается несколько поездов

На Забайкальской железной дороге (ЗабЖД) задержано движение нескольких поездов дальнего следования. О ситуации сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В числе задержанных шесть поездов. Пресс-служба ЗабЖД называет составы №99 Владивосток – Москва, №7 Владивосток – Новосибирск, №392 Чита – Благовещенск, №48 Омск – Владивосток и два поезда №100 Москва – Владивосток. Время задержки составляет от 56 минут до 6 часов 10 минут.

«Для пассажиров двух поездов №100 сообщением Москва – Владивосток было организовано питание», - отмечается в сообщении на сайте ЗабЖД.

Причины происшествия устанавливаются. По данным железнодорожников, они носят технический характер.

Фото: сайт Забайкальской железной дороги