В Забайкалье для «земских» медиков отменили возрастные ограничения

В Забайкальском крае отменили возрастные ограничения для специалистов, переезжающих на работу в сельскую местность по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер». О новых правилах сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Прежде предельный возраст медицинских работников, прибывших на работу в сельские лечебные учреждения составлял 50 лет. По данным официального портала региона, сославшегося на краевого министра здравоохранения Валерия Кожевникова, в ведомство уже поступали обращения от докторов старше 50 лет, которые желали бы переехать в районы.

По программе «Земский доктор» в 2012-2019 годы врачи, переезжавшие для работы в сельскую местность, получали 1 руб. Фельдшеры (по программе «Земский фельдшер») – 0,5 млн руб. C 2020 года разовые выплаты повышены до 2 млн и 1 млн руб. соответственно. Программами в Забайкальском крае воспользовалось в общей сложности более 500 медицинских работников.

Фото: официальный портал Забайкальского края