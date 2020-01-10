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В забайкальском Нерчинске обновят исторический центр

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11:03 10 Января 2020
реконструкция, дома, объекты
Автор: Sibnovosti.ru
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В забайкальском городе Нерчинске в этом году предстоит провести реконструкцию ряда объектов, имеющих историческое и культурное значение. Они вошли в проект «Золотая нить», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В перечне таких объектов площадь перед Воскресенским собором, городской стадион, Новая Парадная площадь, площадь Борцов Революции, Базарная площадь. По данным официального портала Забайкальского края, в общей сложности будут отремонтированы фасады пяти объектов культурного наследия и 12 фасадов деревянных жилых домов. Реновация ожидает три архитектурных комплекса: Склад купца Колобовникова, Каретный ряд, Казармы. Запланировано строительство гостиницы и духовно-просветительского центра, восстановление ограды и главных въездных ворот усадьбы Михаила Бутина.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2019 году Нерчинск стал одним из победителей конкурса, который проводит министерство ЖКХ и строительства РФ в партнерстве с АО «ДОМ.РФ» и Московским архитектурным институтом, в номинации «малые города с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек». Его целью является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг. Нерчинский проект носит наименование «Золотая нить». Грант на его реализацию составил 60 млн руб.

Город основан в 1653 году. Здесь, в частности, было построено первое каменное здание на российской территории к востоку от Байкала.   

Фото: официальный портал Забайкальского края

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