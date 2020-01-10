Монгольское нашествие: рекордная миграция дзеренов в Забайкалье

Миграция антилоп-дзеренов в Забайкалье, начавшаяся поздней осенью 2019 года, оказалась рекордной по численности этих животных. Монгольско-российскую границу перешло в общей сложности около 50 тыс. этих животных. По данным министерства природных ресурсов и экологии РФ, стада зашли по долинам рек Дуча, Зун и Барун-Турген, Зубкоша, Передний Кундуй и другим и затем, перевалив отроги хребта Эрмана, спустился к Онону по долинам рек Мангутка и Курца. В долине Онона на российской стороне антилопы обычно проводят только зиму, но часть из них может остаться.

Фото: сайты министерства природных ресурсов и экологии РФ и Сохондинского государственного природного биосферного заповедника