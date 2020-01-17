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В Чите обсуждают проект «Декабристского квартала»

Главная Общество
Чита
10:58 17 Января 2020
проект, история, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
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Проект «Иркутские кварталы» вдохновил группу забайкальских предпринимателей на создание в Чите «Декабристского квартала». О его перспективах сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Читинский проект обсудили в ходе встречи, в которой приняли участие председатель комитета заксобрания Забайкальского края по экономической политике и предпринимательству Юрий Кон, историки, архитекторы, а также бизнесмены Валентина Коваль и Павел Любин. 

«Есть прекрасная идея - создать в Чите исторический уголок, который будет не только эстетически привлекать, но и наглядно рассказывать читинцам и гостям нашего города об истории краевой столицы, о богатом культурном наследии, которое оставили нам декабристы. Мы приступаем к широкому обсуждению этой идеи», - приводит слова руководителя комитета сайт краевого парламента.

По его словам, декабристский квартал, стилизованный под середину XIX века, может протянуться от церкви декабристов через сквер Любви и верности, далее вдоль ул. Столярова до площади Декабристов.

Целью проекта «Иркутские кварталы» является «создание современного центра города с учетом его истории, удобной и целостной архитектурной среды, доступной для пешеходных прогулок и активного пользования общественными пространствами». Площадь этой территории составляет 73 га. К реализации проекта иркутские власти приступили в 2015 году.

В 2025 году будет отмечаться 200 лет восстания декабристов. После его подавления в Чите отбывали каторгу 85 революционеров.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края

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