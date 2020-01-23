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«Забайкальск» открывают для путешествий по электронной визе

Главная Общество
Чита
13:59 23 Января 2020
виза, электронные, граница
Автор: Sibnovosti.ru
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С 1 февраля 2020 года в Россию можно будет въехать по электронной визе через международный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск». О новых правилах пересечения границы в Забайкальском крае сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Забайкальск» вошел в число трех таких пунктов на территории Дальневосточного федерального округа. Два других расположены в Амурзете (Еврейская автономная область) и Покровке (Хабаровский край). При этом «Забайкальск» является крупнейшим сухопутным пункт пропуска между Россией и Китаем, который объединяет автомобильный и железнодорожный переходы.

Как писали Sibnovosti.ru, с 1 июля 2019 года режим электронной визы действует в читинском аэропорту Кадала.

«Федеральный закон, по которому граждане 18 стран получили право на въезд в Россию по электронным визам, начал действовать на Дальнем Востоке в августе 2017 года. Возможностью приехать в Забайкалье по электронной визе уже воспользовались более 1 тыс. иностранцев», - говорится в сообщении на официальном портале края.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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