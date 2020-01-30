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В Забайкалье закрывают границу с Китаем

Главная Общество
Чита
09:40 30 Января 2020
граница, правительство, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Российские власти ограничивают транспортное сообщение с Китаем. Меры предприняты для того, чтобы воспрепятствовать появлению в стране нового коронавируса 2019-nCoV, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О мерах было объявлено в ходе первого заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Его провела вчера вице-премьер российского правительства – председатель штаба Татьяна Голикова. Меры вводятся с 00:00 31 января.

«Мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края», - заявила она.

Кроме того, прекращается железнодорожное сообщение с КНР. Движение продолжит только пассажирский поезд Москва – Пекин. Ограничения пока действуют до 2 февраля. Напомним, что на территории Забайкалья находится самый оживленный международный автомобильный пункт пропуска через российско-китайскую границу – «Забайкальск».

Тем временем, правительство Забайкальского края вернуло из приграничного китайского города Маньчжурия находившихся там 35 жителей края.

«Сейчас идет процесс исследования взятых у них лабораторных анализов. До получения результата все будут находиться под наблюдением медицинских работников. Такие профилактические мероприятия будут проводиться со всеми возвращенными из КНР гражданами», - сообщила официальному порталу региона и. о. вице-премьера Забайкальского края Аягма Ванчикова.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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