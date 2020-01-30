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ОРВИ закрывает читинские школы

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12:35 30 Января 2020
школы, заболевание, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
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В Чите из-за эпидемии ОРВИ закрыты школы. Режим ограничений действует с сегодняшнего дня, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сити-менеджер Читы Александр Сапожников издал соответствующее постановление вчера. При принятии такого решения городские власти руководствовались данными управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю о распространении заболевания с 20 по 26 января.

«Темп прироста заболеваемости составил по совокупному населению +140,1%, среди детей 0-2 года - +78,3%, среди детей 3-6 лет - +145,9%, школьников - 195,5%, взрослых - +140,3% по сравнению с третьей неделей (января - Sibnovosti.ru)», - говорится в постановлении.

Школьники пока займутся дистанционным обучением. Снова за парты их пустят после изменения эпидемиологической ситуации. При этом допуск к занятиям может быть получен только после медицинского осмотра.

Режим ограничений распространяется также на внешкольные образовательные учреждения дополнительного образования детей.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края

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