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Забайкалье предупредили об осадках в феврале

Главная Общество
Чита
10:36 31 Января 2020
снегопад, прогноз, директор
Автор: Sibnovosti.ru
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В феврале количество осадков в Забайкальском крае ожидается выше нормы. О прогнозе синоптиков сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«На юге Красноярского края, в Забайкалье осадков выпадет выше нормы, также избыток осадков в Приморском крае и на юге Хабаровского края, а вот на остальных территориях Хабаровского края и Якутии будет дефицит осадков», - сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на остальной территории России количество осадков в феврале будет близким к норме.

Как писали Sibnovosti.ru, в январе наиболее тяжелая ситуация, вызванная снегопадами и метелями, сложилась на значительной части Алтайского края. По данным официального сайта региона, сегодня утром движение еще было ограничено на участках восьми дорог, по одной трассе проезда нет для большегрузов и автобусов.

Фото: сайт главного управления МЧС по Алтайскому краю

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