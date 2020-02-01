В Забайкалье сообщили о состоянии зараженного коронавирусом

Заболевание зараженного коронавирусом 2019-nCoV гражданина Китая, госпитализированного в Забайкальском крае, протекает в легкой форме. Он помещен в специализированный бокс, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О том, что в России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса (в Забайкальском крае и Тюменской области), стало известно вчера. В обоих случаях речь идет о гражданах КНР.

По данным министерства здравоохранения Забайкалья, в случае с этим регионом больной был госпитализирован сразу после пересечения российско-китайской границы. Заболевание было подтверждено новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Изоляция пациента продолжается с учетом всех необходимых требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Лица из близкого контакта также госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением», - уточнили в минздраве.

По данным забайкальских врачей, заболевание протекает в легкой клинической форме, 31 января состояние больного было оценено как удовлетворительное.

В регионе ранее был введен режим повышенной готовности, создан ситуационный центр по коронавирусу.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края