1 февраля
Чита
63.14
 
€ 69.6
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

В Забайкалье сообщили о состоянии зараженного коронавирусом

Главная Общество
Чита
13:32 1 Февраля 2020
больница, вирус, китай
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Заболевание зараженного коронавирусом 2019-nCoV гражданина Китая, госпитализированного в Забайкальском крае, протекает в легкой форме. Он помещен в специализированный бокс, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О том, что в России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса (в Забайкальском крае и Тюменской области), стало известно вчера. В обоих случаях речь идет о гражданах КНР.

По данным министерства здравоохранения Забайкалья, в случае с этим регионом больной был госпитализирован сразу после пересечения российско-китайской границы. Заболевание было подтверждено новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Изоляция пациента продолжается с учетом всех необходимых требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Лица из близкого контакта также госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением», - уточнили в минздраве.

По данным забайкальских врачей, заболевание протекает в легкой клинической форме, 31 января состояние больного было оценено как удовлетворительное.

В регионе ранее был введен режим повышенной готовности, создан ситуационный центр по коронавирусу.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Читы: Забайкалье предупредили об осадках в феврале

Забайкалье предупредили об осадках в феврале

31 Января 2020 г.
Гидрометцентр дал прогноз на следующий месяц
Новости Читы: ОРВИ закрывает читинские школы

ОРВИ закрывает читинские школы

30 Января 2020 г.
Резкий рост числа заболевших зафиксирован с 20 января
Новости Читы: В Забайкалье закрывают границу с Китаем

В Забайкалье закрывают границу с Китаем

30 Января 2020 г.
Прошло первое заседание федерального штаба по борьбе с вирусом 2019-nCoV
Новости Читы: В Улан-Удэ госпитализирован россиянин с подозрением на коронавирус

В Улан-Удэ госпитализирован россиянин с подозрением на коронавирус

27 Января 2020 г.
Ранее он путешествовал по азиатским странам.
Новости Читы: «Забайкальск» открывают для путешествий по электронной визе

«Забайкальск» открывают для путешествий по электронной визе

23 Января 2020 г.
Новый режим начнет действовать на пункте пропуска с 1 февраля 2020 года
Новости Читы: В Чите обсуждают проект «Декабристского квартала»

В Чите обсуждают проект «Декабристского квартала»

17 Января 2020 г.
Его территорию предложили стилизовать под середину XIX века
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Забайкальский лес вызвал интерес азиатских инвесторов

Забайкальский лес вызвал интерес азиатских инвесторов

27 Января 2020 г.
Сингапуро-индийское предприятие займется лесопереработкой в ТОСЭР «Забайкалье»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19