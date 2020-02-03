Поезд Пекин – Москва прибыл в Забайкалье без пассажиров

Сегодня пассажирский поезд Пекин – Москва пересек российско-китайскую границу в Забайкальском крае без пассажиров. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Для предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации нового коронавируса сегодня с 00:00 по московскому времени пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно приостановлено.

«Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат», - разъясняется на официальном портале Забайкальского края.

С 31 января было временно ограничено движение на пунктах пропуска через российско-китайскую границу. В Забайкальском крае это железнодорожный пункт пропуска «Забайкальск - Маньчжурия» и автомобильные пункты пропуска «Забайкальск - Маньчжурия», «Староцурухайтуй - Хэйшаньтоу», «Олочи - Шивэй». Кроме того, временно перекрыта граница с Монголией.

В этих условиях продолжается эвакуация российских граждан из Китая. По данным властей Забайкалья, выезд автобуса из приграничного китайского города Маньчжурия в регион назначен сегодня на 18:00 по читинскому времени.

Фото: официальный портал Забайкальского края