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Под Читой приостановили вырубку леса для коттеджей

Главная Общество
Чита
13:05 4 Февраля 2020
вырубка, лес, обращение
Автор: Sibnovosti.ru
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Временно приостановлена вырубка леса в поселке Атамановка, расположенном рядом с Читой. Против вырубки протестовали местные жители, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Принято постановление о временной отмене разрешения на вырубку зеленых насаждений. Сейчас продолжаются проверки сотрудниками прокуратуры, ждем итоговое решение правоохранительных органов», - процитировал главу Атамановки Ларису Зимину официальный портал Забайкальского края.

В пресс-службе правительства региона отметили, что работы приостановили после жалобы местных жителей на портале «Голос забайкальца». Это интернет-ресурс, созданный в регионе для оперативной реакции властей на жалобы. В данном случае под жалобой подписалось более 1 тыс. человек.

«Именно этот лес является не только «легкими» пригорода Читы, но и местом огромной концентрации редчайшего растения, по совместительству гордостью и уникальностью Забайкалья - багульника, который также будет уничтожен и закатан под асфальт», - пишет пользователь портала.

Кроме того, петиция аналогичного содержания, адресованная забайкальскому губернатору Александру Осипову, размещена на сайте change.org. Ее уже подписало более 11 тыс. человек.

«Согласно публичной кадастровой карте, всего в районе остановки «Геолог», где уже началась вырубка столетних деревьев отданы 40 га под коттеджный поселок, из которых четыре участка по 3 тыс. кв. м под строительство ТЦ. Вырубка деревьев на склоне может повлечь за собой сход почвы. Просим вас остановить вырубку деревьев и уничтожение забайкальского багульника и рассмотреть возможность переноса строительства торговых точек в другое место», - говорится в обращении.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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