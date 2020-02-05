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Участвовавший в раскрытии десятков преступлений забайкальский пес стал «пенсионером»

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13:47 5 Февраля 2020
пенсия, полиция, отдых
Автор: Sibnovosti.ru
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В забайкальской полиции проводили на заслуженный отдых Дельта – служебную бельгийскую овчарку. Пес помог полицейскому-кинологу раскрыть более 80 преступлений, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дельт – воспитанник старшего прапорщика полиции Дениса Симакова. За восемь лет они вместе совершили около тысячи выездов. Кроме того, Дельт участвовал в розыске без вести пропавших, побеждал в профессиональных соревнованиях.

«Полицейский признается, будет тяжело заново начинать воспитание новой собаки, однако главный секрет успеха кроется в доверии к ней. Несмотря на списание Дельта, четвероногий друг останется с Денисом, только уже в качестве домашнего питомца», - рассказали в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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