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В аэропорту Читы проводят дезинфекцию против вируса гриппа

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Чита
16:55 6 Февраля 2020
общество, чита, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В аэропорту Читы приняты дополнительные меры безопасности для предотвращения распространения вируса гриппа и ОРВИ. В терминалах дважды в день проводят дезинфекцию, сообщил заведующий группой медицинского обслуживания аэропорта Игорь Сидоров.

«Дважды в день у нас проводится обработка всех помещений аэровокзального комплекса с применением универсального моющего и дезинфицирующего средства. Сотрудники, особенно те, кто непосредственно контактируют с пассажирами, обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками», – отметил Сидоров.

Добавим, что жители Читы раскупают в аптеках одноразовые маски. За последние дни продан трехгодичный запас средств защиты. В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин были закрыты 78 школ – эти меры принесли положительный результат.

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