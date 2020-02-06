В аэропорту Читы проводят дезинфекцию против вируса гриппа

В аэропорту Читы приняты дополнительные меры безопасности для предотвращения распространения вируса гриппа и ОРВИ. В терминалах дважды в день проводят дезинфекцию, сообщил заведующий группой медицинского обслуживания аэропорта Игорь Сидоров.

«Дважды в день у нас проводится обработка всех помещений аэровокзального комплекса с применением универсального моющего и дезинфицирующего средства. Сотрудники, особенно те, кто непосредственно контактируют с пассажирами, обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками», – отметил Сидоров.

Добавим, что жители Читы раскупают в аптеках одноразовые маски. За последние дни продан трехгодичный запас средств защиты. В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин были закрыты 78 школ – эти меры принесли положительный результат.