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Забайкальские волки набили себе цену

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Чита
12:16 7 Февраля 2020
волки, законодательное собрание, вознаграждение
Автор: Sibnovosti.ru
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Комитет заксобрания Забайкальского края по аграрной политике и природопользованию считает необходимым повысить вознаграждение за убитого волка до 10 тыс. руб. Такое предложение будет направлено в правительство региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Рекомендация была подготовлена в ходе заседания комитета. Основанием для роста вознаграждения депутаты считают ущерб, который наносят волки. В настоящее время вознаграждение составляет 7 тыс. руб.

«Ежегодный ущерб сельскому хозяйству волки наносят на сумму от 11 млн до 15 млн руб., а оценочный ущерб охотничьим ресурсам и вовсе исчисляется в пределах 200 млн руб., что существенно снижает развитие отрасли. По данным госветслужбы, за зимовку нынешнего года волками уже задавлено 12 голов крупного рогатого скота, 216 голов мелкого рогатого скота, 14 лошадей», - говорится в сообщении сайта краевого парламента.  

По данным региональных властей, в Забайкалье обитает от 3,6 тыс. до 5 тыс. волков. Ежегодно в бюджете края на выплату вознаграждений предусматривается 3,5 млн руб.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края

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