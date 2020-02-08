Аптечную сеть Читы обеспечили медицинскими масками

В аптеки ГУП «Аптечный склад» города Читы поступило 60,6 тыс. медицинских масок. В Забайкальском крае повышенный спрос на них связан с распространением коронавируса из Китая, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О поступлении крупной партии медицинских масок проинформировала мэрия Читы. Цена маски – 6 руб.

«На сегодняшний день имеется 133 тыс. масок в аптечных организациях региона, из которых 67 тыс. в городе Чите, остальные по краю. В аптеках имеется достаточный ассортимент противовирусных препаратов, их дефицита не выявлено», - приводит официальный портал комментарий руководителя регионального управления Росздравнадзора Гаянэ Варосян.

По данным забайкальских властей, все медицинские организации региона полностью обеспечены масками, а «наибольшую потребность в поставке масок в аптечные сети имеют Шилкинский, Красночикойский, Могойтуйский районы».

В начале февраля власти Забайкалья сообщили о том, что в аптеках Читы в течение недели распродали трехгодичный запас медицинских масок

Фото: сайт мэрии Читы