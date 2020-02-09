В Забайкалье появится выходной день по случаю Белого месяца

Депутаты Заксобрания Забайкалья планируют ввести дополнительные выходные дни по случаю праздника Сагаалгана, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В этом году праздник Белого месяца выпадает на понедельник, 24 февраля. В Забайкалье Сагаалган также считается выходным - дата его проведения утверждается ежегодно постановлением главы региона.

Если депутаты вынесут соответствующее решение, то отдыхать забайкальцы смогут четыре дня - с 22 по 25 февраля.

Сагаалган — праздник белой молочной пищи, почитания старших, обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий.