9 февраля
Чита
63.47
 
€ 69.63
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

В Забайкалье появится выходной день по случаю Белого месяца

Главная Общество
Чита
14:26 9 Февраля 2020
общество, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Депутаты Заксобрания Забайкалья планируют ввести дополнительные выходные дни по случаю праздника Сагаалгана, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

В этом году праздник Белого месяца выпадает на понедельник, 24 февраля. В Забайкалье Сагаалган также считается выходным - дата его проведения утверждается ежегодно постановлением главы региона.

Если депутаты вынесут соответствующее решение, то отдыхать забайкальцы смогут четыре дня - с 22 по 25 февраля.

Сагаалган — праздник белой молочной пищи, почитания старших, обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Читы: Аптечную сеть Читы обеспечили медицинскими масками

Аптечную сеть Читы обеспечили медицинскими масками

8 Февраля 2020 г.
ГУП «Аптечный склад» получило 60,6 тыс. штук
Новости Читы: Забайкальские волки набили себе цену

Забайкальские волки набили себе цену

7 Февраля 2020 г.
Предложено повысить вознаграждение за убитых хищников
Новости Читы: В аэропорту Читы проводят дезинфекцию против вируса гриппа

В аэропорту Читы проводят дезинфекцию против вируса гриппа

6 Февраля 2020 г.
Обработка производится дважды в день
Новости Читы: Участвовавший в раскрытии десятков преступлений забайкальский пес стал «пенсионером»

Участвовавший в раскрытии десятков преступлений забайкальский пес стал «пенсионером»

5 Февраля 2020 г.
Дельт стал простым домашним питомцем
Новости Читы: Под Читой приостановили вырубку леса для коттеджей

Под Читой приостановили вырубку леса для коттеджей

4 Февраля 2020 г.
Ранее жители поселка Атамановка обратились к губернатору Забайкалья
Новости Читы: В Чите за неделю распродали трехгодичный запас медицинских масок

В Чите за неделю распродали трехгодичный запас медицинских масок

3 Февраля 2020 г.
В настоящее время в аптечных сетях региона решается вопрос о дополнительной закупке масок.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Властям Агинского Бурятского округа пообещали расширить полномочия

Властям Агинского Бурятского округа пообещали расширить полномочия

6 Февраля 2020 г.
В правительстве Забайкалья говорят о необходимости нового порядка их работы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19