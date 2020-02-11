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Читинских школьников возвращают за парты

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Чита
13:07 11 Февраля 2020
школы, грипп, занятия
Автор: Sibnovosti.ru
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Школьники города Читы начнут возвращаться в классы с 12 февраля. Эпидемия ОРВИ пошла на спад, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Учебный процесс будет возобновлен поэтапно с 12 февраля. В этот день только девятые классы будут проходить итоговую аттестацию по русскому языку. С 13 февраля начинают учебный процесс 9-11 классы, с 14 февраля – 5-8 классы, с 17 февраля – 1-4 классы. Это сделано для того, чтобы правильно и в полном объеме были организованы все необходимые медицинские мероприятия», - сказала официальному порталу Забайкальского края руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

Занятия для каждого класса будут организованы в закрепленном за классом кабинете. Также в школах будут работать сотрудники поликлиник. Если у ребенка нет проявлений острых респираторных заболеваний, он будет допущен к занятиям.

Как писали Sibnovosti.ru, читинские школы были закрыты в конце января.

Фото: pixabay.com

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