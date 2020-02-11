11 февраля
Чита
63.95
 
€ 69.77
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Между Читой и Сретенском возобновлено железнодорожное сообщение

Главная Общество
Чита
17:30 11 Февраля 2020
общество, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Между Читой и Сретенском с 10 февраля открыто железнодорожное сообщение. Поезда на этом маршруте были отменены десять лет назад, однако после падения пассажирского автобуса до Сретенска с моста в реку, власти решили пустить плацкартный вагон, как более безопасный вид транспорта.

Беспересадочный вагон будет отправляться со станции Чита-2 дважды в неделю в составе поезда №392/391 Чита – Благовещенск. На станции Куэнга его подцепят к поезду № 6260/6259 сообщением Куэнга – Сретенск. Со станции Сретенск прицепной вагон будет отправляться в составе пригородного поезда № 6259.

«В связи с назначением курсирования беспересадочного вагона сообщением Чита - Сретенск с 10 февраля будет изменено расписание пассажирских поездов №392 сообщением Чита - Благовещенск и №391 сообщением Благовещенск - Чита», - сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Напомним, авария, в которой погибли 19 человек, произошла 1 декабря 2019 года. Из-за лопнувшего колеса автобус слетел с моста в реку Куэнгу в 60 км от Сретенска.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Читы: Читинских школьников возвращают за парты

Читинских школьников возвращают за парты

11 Февраля 2020 г.
Занятия для старшеклассников возобновятся 12 февраля
Новости Читы: В Забайкалье появится выходной день по случаю Белого месяца

В Забайкалье появится выходной день по случаю Белого месяца

9 Февраля 2020 г.
Законопроект рассмотрят депутаты
Новости Читы: Аптечную сеть Читы обеспечили медицинскими масками

Аптечную сеть Читы обеспечили медицинскими масками

8 Февраля 2020 г.
ГУП «Аптечный склад» получило 60,6 тыс. штук
Новости Читы: Забайкальские волки набили себе цену

Забайкальские волки набили себе цену

7 Февраля 2020 г.
Предложено повысить вознаграждение за убитых хищников
Новости Читы: В аэропорту Читы проводят дезинфекцию против вируса гриппа

В аэропорту Читы проводят дезинфекцию против вируса гриппа

6 Февраля 2020 г.
Обработка производится дважды в день
Новости Читы: Участвовавший в раскрытии десятков преступлений забайкальский пес стал «пенсионером»

Участвовавший в раскрытии десятков преступлений забайкальский пес стал «пенсионером»

5 Февраля 2020 г.
Дельт стал простым домашним питомцем
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: В Чите может появиться индийский госпиталь

В Чите может появиться индийский госпиталь

11 Февраля 2020 г.
Переговоры о его создании ведет компания Medanta
Новости Читы: Властям Агинского Бурятского округа пообещали расширить полномочия

Властям Агинского Бурятского округа пообещали расширить полномочия

6 Февраля 2020 г.
В правительстве Забайкалья говорят о необходимости нового порядка их работы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19