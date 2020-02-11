Между Читой и Сретенском возобновлено железнодорожное сообщение

Между Читой и Сретенском с 10 февраля открыто железнодорожное сообщение. Поезда на этом маршруте были отменены десять лет назад, однако после падения пассажирского автобуса до Сретенска с моста в реку, власти решили пустить плацкартный вагон, как более безопасный вид транспорта.

Беспересадочный вагон будет отправляться со станции Чита-2 дважды в неделю в составе поезда №392/391 Чита – Благовещенск. На станции Куэнга его подцепят к поезду № 6260/6259 сообщением Куэнга – Сретенск. Со станции Сретенск прицепной вагон будет отправляться в составе пригородного поезда № 6259.

«В связи с назначением курсирования беспересадочного вагона сообщением Чита - Сретенск с 10 февраля будет изменено расписание пассажирских поездов №392 сообщением Чита - Благовещенск и №391 сообщением Благовещенск - Чита», - сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Напомним, авария, в которой погибли 19 человек, произошла 1 декабря 2019 года. Из-за лопнувшего колеса автобус слетел с моста в реку Куэнгу в 60 км от Сретенска.