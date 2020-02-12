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Пациента с коронавирусом выписали из больницы в Забайкалье

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11:27 12 Февраля 2020
общество, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Врачи приняли решение выписать гражданина Китая, который попал в больницу Забкайкалья с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ситуационный центр региона. 

Пациент полностью выздоровел - его отпустили из Краевой инфекционной больницы. Гражданин КНР не представляет опасности для окружающих, это подтвердили проведенные тесты. 

Напомним, мужчина обратился с симптомами вирусной пневмонии в больницу Забайкалья. В медучреждении подтвердили наличие у пациента опасного заболевания. Его жена и дочь также были изолированы в специализированные боксы - они пробудут под наблюдением специалистов до 14 февраля. 

Напомним, в конце января в России выявили двух зараженных коронавирусом - это граждане Китая, которые находились в Забайкалье и Тюменской области. Пациентов госпитализировали. 
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