Пациента с коронавирусом выписали из больницы в Забайкалье

Врачи приняли решение выписать гражданина Китая, который попал в больницу Забкайкалья с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ситуационный центр региона.

Пациент полностью выздоровел - его отпустили из Краевой инфекционной больницы. Гражданин КНР не представляет опасности для окружающих, это подтвердили проведенные тесты.

Напомним, мужчина обратился с симптомами вирусной пневмонии в больницу Забайкалья. В медучреждении подтвердили наличие у пациента опасного заболевания. Его жена и дочь также были изолированы в специализированные боксы - они пробудут под наблюдением специалистов до 14 февраля.

Напомним, в конце января в России выявили двух зараженных коронавирусом - это граждане Китая, которые находились в Забайкалье и Тюменской области. Пациентов госпитализировали.