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Самыми популярными именами в Забайкалье стали Лея и Даниэль

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Чита
17:20 12 Февраля 2020
имена, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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ЗАГС представил самые популярные имена для новорожденных в Забайкальском крае. Среди редких имен для девочек наиболее популярными в 2019 году были Лея, Пелагея, Ия, Азалия, Оливия и Мила. Мальчиков родители называли Даниэль, Роберт, Даниял, Алекс, Яромир, Еремей, Клим.

Кроме того, растет популярность старорусских имен для малышей - Любава, Прасковья, Аксинья, Полина, Ульяна, Даниил, Игнат, Прохор, Захар и Матвей.
На протяжении 10 лет не сдают позиции имена Артем, Александр, Максим, Михаил, Иван, Кирилл, Егор, Илья, Дмитрий, София, Анастасия, Дарья, Виктория, Екатерина, Милана, Анна, Варвара, Александра, Валерия.

Добавим, что все чаще жители Забайкалья регистрируют своих детей в торжественной обстановке. В 2019 году было проведено 2,5 тысячи таких церемоний, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Специалист отдела ЗАГС производит регистрацию и вручает первый документ ребенка, его свидетельство о рождении в присутствии близких родственников. Как правило, это бабушки, дедушки и друзья семьи. В основном такие регистрации приурочены к каким-то праздникам. Например, День семьи или День матери, даже на День отца организовывают церемонии», - цитирует сайт Zab.ru первого заместителя руководителя департамента ЗАГС Ларису Качковскую.

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