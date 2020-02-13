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Российских синоптиков удивила оттепель в Чите

Главная Общество
Чита
10:35 13 Февраля 2020
температура, рекорд, елка
Автор: Sibnovosti.ru
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Чита оказалась в числе российских городов, которые в последние дни удивили необычной для них теплой погодой. Об установлении температурного рекорда сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.  

«Невероятный рекорд в Чите - впервые за всю историю метеонаблюдений … 11 февраля температура была положительной. До сих пор рекорд самой высокой температуры там в этот день был минус один градус, а вчера (11 февраля) сразу плюс 1,5 градуса. Оттепелей в Забайкалье (в этот период вообще-то не бывает», - сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Мэрия Читы в связи с потеплением решила ускорить демонтаж ледового городка и новогодней елки в центре города. Работы начнутся 17 февраля.

В числе других городов с температурными рекордами Роман Вильфанд назвал Вологду и Якутск. Так, в столице Республики Саха (Якутия) столбик термометра поднялся до минус 14,7 градуса. Прежний рекорд – минус 17 градусов – продержался 99 лет.

Фото: сайт мэрии Читы

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