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Родственников вылеченного от коронавируса китайца выписали из забайкальской больницы

Главная Общество
Чита
12:17 14 Февраля 2020
вирус, китай, больница
Автор: Sibnovosti.ru
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Из «Краевой клинической инфекционной больницы» в Чите выписаны жена и дочь гражданина КНР Ван Юньбиня, вылеченного от коронавируса. Самого Ван Юньбиня отпустили домой 12 февраля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Жена и дочь находились под наблюдением медиков. Результаты анализов подтвердили отсутствие у них коронавирусной инфекции.

«Девочке назначена терапия от ОРВИ, ребенок был осмотрен заведующей кафедрой детских инфекций ЧГМА доктором медицинских наук Натальей Миромановой, откорректировано лечение», - рассказал официальному порталу Забайкальского края главный врач больницы Сергей Юрчук.

Как писали Sibnovosti.ru, с подозрением на коронавирус Ван Юньбинь был доставлен в изолированный бокс стационара в конце января. Вместе с женой и дочкой он вернулся из Китая, где проводил отпуск.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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