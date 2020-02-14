Родственников вылеченного от коронавируса китайца выписали из забайкальской больницы

Из «Краевой клинической инфекционной больницы» в Чите выписаны жена и дочь гражданина КНР Ван Юньбиня, вылеченного от коронавируса. Самого Ван Юньбиня отпустили домой 12 февраля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Жена и дочь находились под наблюдением медиков. Результаты анализов подтвердили отсутствие у них коронавирусной инфекции.

«Девочке назначена терапия от ОРВИ, ребенок был осмотрен заведующей кафедрой детских инфекций ЧГМА доктором медицинских наук Натальей Миромановой, откорректировано лечение», - рассказал официальному порталу Забайкальского края главный врач больницы Сергей Юрчук.

Как писали Sibnovosti.ru, с подозрением на коронавирус Ван Юньбинь был доставлен в изолированный бокс стационара в конце января. Вместе с женой и дочкой он вернулся из Китая, где проводил отпуск.

Фото: официальный портал Забайкальского края