Найденных в заброшенном доме в Чите детей готовят к школе

У детей, найденных в заброшенном доме в Чите, не нашлось родственников, желающих взять их на воспитание. После завершения карантина они отправятся на занятия в школу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ситуацию, сложившуюся с четырьмя детьми, обсудили сегодня в правительстве Забайкальского края на оперативном совещании.

«Родственников, желающих взять детей на воспитание, не нашлось. Поэтому они находятся в реабилитационном центре. Для детей организовали необходимое социальное, медицинское обеспечение. После карантина дети отправятся в школу», - сказала вице-премьер регионального правительства Аягма Ванчикова.

Как писали Sibnovosti.ru, детей нашли в январе этого года. Они жили в заброшенном доме в первом микрорайоне Читы. Находившийся с ними отец находился в федеральном розыске и был задержан. Ребят отправили в социально- реабилитационный центр «Надежда».

Фото: официальный портал Забайкальского края