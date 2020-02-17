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Рассчитаться за проезд в автобусах Читы теперь можно без кондукторов

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Чита
17:07 17 Февраля 2020
общество, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В течение недели в Чите будут тестировать новую систему оплаты в автобусах. В маршрутках пассажиры смогут рассчитаться за проезд с помощью специальных терминалов, закрепленных на поручнях. В перспективе городские власти планируют отказаться от услугу кондукторов, а за счет этого поднять зарплаты водителям, сообщил начальник дорожно-транспортного управления администрации города Евгений Гуцул.

«Проведена встреча со Сбербанком по запуску бескондукторной системы на новых автобусах. Это позволит увеличить заработную плату водителей, так как сейчас основная проблема при приеме на работу — это заработная плата», — отметил Гуцул.

Напомним, что в конце 2019 года новые автобусы начали курсировать по маршруту №17 от ул. Верхоленской до поселка ГРЭС, а также по маршруту №8 Падь Лапочкина – Вокзал.

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