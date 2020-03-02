В Чите о возможностях допобразования проинформирует система «Навигатор»

Власти Читы готовят большой информационный портал, который максимально полно проинформирует родителей о возможностях дополнительного образования для детей. Автоматизированная информационная система получит название «Навигатор». На сайте буду собраны данные обо всех учреждениях города, которые предоставляют услуги дополнительного образования.

«Это будет большой информационный портал, благодаря которому родители смогут «не вставая с кресла» посмотреть, какие учреждения предоставляют услуги - краевые и частные, какие педагоги ведут занятия, какой у них стаж, какое расписание занятий. Активная ссылка на «Навигатор» в ближайшем будущем появится на сайтах всех учреждений дополнительно образования и образовательных учреждений», - сообщила первый заместитель председателя комитета Марина Секержитская.

Ресурс заработает до 1 сентября. В перспективе система будет вести учет всех детей, которые посещают кружки в городе. Это позволит получать дополнительное финансирование для наиболее востребованных образовательных программ.