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В Забайкалье предложили развивать грязелечение для туристов

Главная Общество
Чита
13:58 7 Марта 2020
туризм, забайкалье
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Минздрава Забайкальского края Валерий Кожевников предложил развивать медицинский туризм и грязелечение в регионе. Об этом чиновник заявил на заседании правительства. 

По его словам, в регионе можно запустить проект по бальнеологическому лечению - это поможет сделать регион привлекательным для туристов. 

«Это грязи, вода, которые надо использовать. Речь идет о медицинском туризме, он у нас достаточно минимизирован. Речь не только о бальнеолечении, но и грязелечении», — цитируют СМИ Кожевникова.

Источником лечебной грязи в региона может стать Арей, а также целебная вода в поселке Ямкун. 

Предложение главы Минздрава поддержали и в министерстве культуры. 

«Огромный потенциал в части природных заповедников – Чарские пески, Онон. У нас более 36 фестивалей ежегодно проходит, которые привлекают почти 50 тысяч человек, развивать паломнический туризм, Алханай. Если мы хотим это направление притягивать, надо составить дорожную карту. Мы готовы тоже подключиться», — цитирует портал Чита.ру министра культуры края Татьяну Цымпилову. 

Фото: zapoved.net

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