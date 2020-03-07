В Забайкалье предложили развивать грязелечение для туристов

Глава Минздрава Забайкальского края Валерий Кожевников предложил развивать медицинский туризм и грязелечение в регионе. Об этом чиновник заявил на заседании правительства.

По его словам, в регионе можно запустить проект по бальнеологическому лечению - это поможет сделать регион привлекательным для туристов.

«Это грязи, вода, которые надо использовать. Речь идет о медицинском туризме, он у нас достаточно минимизирован. Речь не только о бальнеолечении, но и грязелечении», — цитируют СМИ Кожевникова.

Источником лечебной грязи в региона может стать Арей, а также целебная вода в поселке Ямкун.

Предложение главы Минздрава поддержали и в министерстве культуры.

«Огромный потенциал в части природных заповедников – Чарские пески, Онон. У нас более 36 фестивалей ежегодно проходит, которые привлекают почти 50 тысяч человек, развивать паломнический туризм, Алханай. Если мы хотим это направление притягивать, надо составить дорожную карту. Мы готовы тоже подключиться», — цитирует портал Чита.ру министра культуры края Татьяну Цымпилову.

Фото: zapoved.net