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В детских поликлиниках Забайкалья внедряют систему штрих-кодов при сдаче анализов

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Чита
16:35 12 Марта 2020
общество, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В детских поликлиниках Забайкалья внедряют систему электронной лаборатории. При сдаче анализов для каждого пациента теперь будут применять индивидуальный штрих-код. Это позволит специалистам заносить результаты анализов в единую информационную базу. Врач будет видеть результаты исследований в электронной карте, которая при необходимости будет доступна в любом медучреждении страны.

«Удобство использования штрих-кода заключается в том, что после сдачи анализов, пациентам не нужно забирать их самостоятельно. Достаточно записаться на прием к участковому врачу, где у него в электронном варианте будут уже готовые результаты», —отметили в региональном Минздраве.

Прежде всего, новая систем избавит пациентов от повторного проведения обследований. Кроме того, больше не придется самостоятельно забирать результаты анализов – они будут доступны в личном кабинете. Пока система проходит обкатку, поэтому данные фиксируют и в электронном, и в бумажном виде.

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