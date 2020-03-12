В детских поликлиниках Забайкалья внедряют систему штрих-кодов при сдаче анализов

В детских поликлиниках Забайкалья внедряют систему электронной лаборатории. При сдаче анализов для каждого пациента теперь будут применять индивидуальный штрих-код. Это позволит специалистам заносить результаты анализов в единую информационную базу. Врач будет видеть результаты исследований в электронной карте, которая при необходимости будет доступна в любом медучреждении страны.

«Удобство использования штрих-кода заключается в том, что после сдачи анализов, пациентам не нужно забирать их самостоятельно. Достаточно записаться на прием к участковому врачу, где у него в электронном варианте будут уже готовые результаты», —отметили в региональном Минздраве.

Прежде всего, новая систем избавит пациентов от повторного проведения обследований. Кроме того, больше не придется самостоятельно забирать результаты анализов – они будут доступны в личном кабинете. Пока система проходит обкатку, поэтому данные фиксируют и в электронном, и в бумажном виде.