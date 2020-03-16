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Начато бурение на Уконикском золоторудном месторождении в Забайкалье

Главная Общество
Чита
16:45 16 Марта 2020
строительство, золото, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае АО «Русбурмаш» приступило к геологоразведочному бурению на Уконикском золоторудном месторождении. Компания входит в урановый холдинг АРМЗ «Росатома», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Нам необходимо произвести геологическое изучение, включая поиск и оценку новых рудных тел на флангах Уконикского золоторудного месторождения. Метод алмазного бурения снарядами со съемными керноприемниками позволит выполнять работы с высокой производительностью и минимальным временем технологических простоев», - рассказал сайту «Росатома» заместитель гендиректора «Русбурмаша» по развитию Глеб Носырев.

В октябре прошлого года АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и компания «Хорт-В» заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по освоению Уконикского месторождения на территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье». Предполагаемый объем инвестиций – около 4,8 млрд руб. По данным правительства края, ООО «Хорт-В» намерено построить здесь горно-обогатительный комбинат, способный выпускать 4 т золота в год.

Уконикское месторождение находится в 30 км от железнодорожной станции Могоча.

Фото: сайт госкорпорации «Росатом»

 

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