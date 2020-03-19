В забайкальском заповеднике «Даурский» стартовала программа сохранения черного аиста

В государственном природном биосферном заповеднике «Даурский» в Забайкальском крае стартовала программа изучения и сохранения черного аиста. Популяция этого вида, занесенного в Красную книгу РФ, сокращается, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Основная причина снижения количества черных аистов в Забайкалье - это масштабные лесные пожары. Дело в том, что этот вид в основном гнездится на деревьях, а гнезда у него большие, до полутора метров в диаметре, и очень тяжелые… К сожалению, таких деревьев становится все меньше, а птицы очень привязаны к своим участкам и им сложно найти новый дом для строительства гнезда», - объяснил тенденцию заместитель директора по научной работе заповедника Олег Горошко.

По данным «Даурского», разработанная в заповеднике программа должна обеспечить сохранение черных аистов не только в местах гнездования, но и на их путях пролета. Поэтому работа будет проводиться в сотрудничестве с коллегами из Китая и Монголии.

В «Даурском» также отмечают снижение численности монгольских жаворонков и балобанов. Это связывают в первом случае - с изменением растительности на высохших Торейских озерах, во втором - с сокращением численности грызунов.

Фото: сайт государственного природного биосферного заповедника «Даурский»