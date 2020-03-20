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Федеральный бюджет профинансирует капремонт читинского Дома Ореловича

Главная Общество
Чита
14:51 20 Марта 2020
капремонт, дом, памятник
Автор: Sibnovosti.ru
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В Чите проведут капремонт Дома Ореловича, который носит статус объекта культурного наследия. Смету утвердил красноярский филиал Главгосэкспертизы России, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Двухэтажный кирпичный особняк находится на ул. Бутина. Дом, принадлежавший надворному советнику Илье Ореловичу, был построен в начале XX века в эклектичном стиле с элементами модерна. По данным Главгосэкспертизы, после национализации в доме размещалось Дальбюро ЦК РКП(б), позднее - консульство Китая. Сегодня здесь расположены помещения Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН.

Как отметили в Главгосэкспертизе, наряду с реставрацией интерьеров и фасадных конструкций здесь проведут ремонт кровли, водосточной системы и вентиляционных шахт, а также восстановление утраченных компонентов здания – балкона и кирпичной кладки завершения парапетного столбика. Перед главным фасадом здания будет уложена тротуарная плитка.

Средства на капремонт выдели федеральный бюджет.

Фото: сайт Главгосэкспертизы России

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