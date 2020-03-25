Забайкальские власти предлагают ужесточить наказание за поджоги

Руководство Забайкальского края выступает с предложением резко увеличить размер штрафов за поджоги. Оно будет направлено главе государства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инициатива вызвана тем, что действующие правила не останавливают поджигателей. По данным официального портала Забайкалья, в 2019-2020 годах в регионе было составлено порядка 100 протоколов о поджогах.

«Предлагаем увеличение штрафов за поджоги. Сейчас наказание – это штраф в размере 5 тыс. руб., если нет ущерба. Думаем сделать, как для пьяных водителей, первое нарушение – 30 тыс. руб., второе – уголовное дело», - изложил суть предложения вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов является председателем комиссии по подготовке предложений президенту России о кардинальных мерах по борьбе с пожарами. Напомним, край серьезно пострадал от природных пожаров в апреле 2019 года.

Фото: официальный портал Забайкальского края