В Забайкалье застрелили нападавших на фермерский скот волков

Сотрудники заказника «Семеновский» в Забайкальском крае застрелили двух волков. Хищники совершали регулярные набеги на фермерские стоянки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мозг и внутренности животных были отправлены на экспертизу для выявления опасных заболеваний, в том числе бешенства», - рассказали в министерстве природных ресурсов региона.

Заказник расположен на территории Балейского района региона.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале этого года депутаты заксобрания Забайкальского края предложили повысить вознаграждение за убитого волка до 10 тыс. руб. (в настоящее время – 7 тыс. руб.). Инициатива была обоснована тем, что волки ежегодно наносят ущерб сельскому хозяйству региона на сумму от 11 млн до 15 млн руб., а ущерб охотничьим ресурсам оценивается примерно в 200 млн руб.

Фото: сайт министерства природных ресурсов Забайкальского края