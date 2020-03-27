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В Чите семья добилась компенсации за травмы дочери на картинге

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Чита
16:42 27 Марта 2020
общество, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Родителям девочки пострадавшей на картинге в Чите выплатят компенсацию. Около года назад 11-летняя школьница получила закрытый перелом грудных позвонков и ожог второй степени руки во время катания на гоночной машинке в картинг-центре.

Суд установил, что инструктор не сообщил ребенку о технике безопасности и не выдал шлем. В итоге во время поездки длинные волосы девочки попали в механизм картинга, что привело к аварии.

Суд обязал владельцев картинг-центра выплатить семье пострадавшей 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и затрат на лечение. Отец ребенка пытался обжаловать это решение, но апелляционный суд оставил его без изменений.

Вердикт суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
 

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