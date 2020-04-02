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Коронавирус останавливает читинские троллейбусы

Главная Общество
Чита
09:56 2 Апреля 2020
транспорт, маршруты, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Читинские власти решили сократить сегодня число троллейбусов на маршрутах. Эту меру они объясняют необходимость сдержать распространение коронавируса, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня по столице Забайкальского края будет курсировать 30 машин МП «Троллейбусное управление». В обычные дни на маршрутах работает 58 троллейбусов. В связи с этим сайт мэрии Читы предупредил горожан об увеличении интервалов движения общественного транспорта.

31 марта в Забайкальском крае начал действовать режим самоизоляции. Вчера глава администрации Читы Александр Сапожников принял участие в проверке соблюдения режима.

«Он отметил, что его особенно расстраивает факт того, что на улице остаются люди старше 60 лет», - рассказал о его реакции на увиденное официальный портал Забайкальского края.

Фото: сайт мэрии Читы

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