Ситуация с лесными пожарами в Забайкалье вызвала тревогу у Рослесхоза

Оперативный штаб Рослесхоза рекомендовал Забайкальскому краю открыть пожароопасный сезон и ввести особый противопожарный режим в районах, подверженных палам травы и лесным пожарам. О предложенных ведомством мерах сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заседание оперативного штаба прошло вчера. Его участники рассмотрели ситуацию в Забайкалье и Хабаровском крае.

«С начала возникновения первого пожара в регионе, а именно с 25 февраля, лесопожарные службы ликвидировали в Забайкальском крае 90 лесных пожаров на площади 4,4 тыс. га. По ситуации на 00:00 мск 2 апреля проводились работы по тушению 16 лесных пожаров на площади 973 га. Для этого задействовано 436 человек и 87 единиц наземной техники», - говорится в сообщении на сайте министерства природных ресурсов и экологии РФ.

По данным Рослесхоза, в крае отмечается рост количества и площадей термоточек на землях сельхозназначения. Из этого в ведомстве сделали вывод о том, что в Забайкалье не соблюдается запрет на выжигания сухой растительности.

В настоящее время пожароопасный сезон в лесах Забайкалья открыт в Читинском и Улетовском районах, а также в Акшинском, Кыринском Карымском и Ононском лесничествах.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ