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Фестиваль «Алтаргана» в Забайкалье перенесли на год

Главная Общество
Чита
09:30 9 Апреля 2020
фестиваль, вирус, перенос
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году традиционный международный бурятский фестиваль «Алтаргана» в Забайкальском крае проводиться не будет. Ранее предполагалось, что он состоится 16-18 июля 2020 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фестиваль перенесен на июнь 2021 года. Такое решение его организаторы приняли в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Все подготовительные, организационные работы продолжатся. В течение года будут проведены отборочные мероприятия по творческим и спортивным направлениям. Объем строительных, ремонтных работ сохранится и пройдет по запланированному графику», - говорится в сообщении на официальном портале Забайкальского края.

«Алтаргана» проводится раз в два года. В его программе спортивные и культурные мероприятия, научно-практические конференции и т. д. В марте вице-премьер правительства Забайкалья Буянто Батомункуев сообщил о том, что на участие в фестивале 2020 года уже заявились делегации из Монголии, КНР, Республики Бурятия и Иркутской области.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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