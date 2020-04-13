Лесные пожары в Забайкалье распространились на площади более 9 тыс. гектаров

К сегодняшнему утру на территории государственного лесного фонда Забайкальского края действовало 35 лесных пожаров. Их общая площадь составляла 9,1 тыс. га, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным официального портала региона, в тушении пожаров принимают участие 772 человека и 130 единиц техники.

Ранее в Забайкальском крае ввели ограничение на посещение лесов. Максимальный штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима составляет 0,5 млн руб. Кроме того, гражданину, сообщившему в правоохранительные органы достоверную информацию о лицах, виновных в возникновении природных пожаров, выплачивается 20 тыс. руб. (при содействии в задержании таких нарушителей – 30 тыс. руб.).

9 апреля прошло заседание федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФ. По его итогам лесным ведомствам ряда регионов, включая Забайкальский край и Республику Бурятия, было дано указание снизить риски перехода в леса огня с сопредельных земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, было решено отправить в Забайкалье 25 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана».

Фото: официальный портал Забайкальского края