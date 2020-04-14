На исторических зданиях Читы появляются таблички с QR-кодом

На достопримечательностях Читы появляются информационные таблички с QR-кодом. В первую очередь они размещаются на исторических памятниках, памятниках архитектуры и музеях, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Таблички из оргстекла размером 40 на 30 см, как поясняет сайт мэрии столицы Забайкальского края, устанавливаются для развития внутреннего и международного туризма. Благодаря QR-коду, жители и гости Читы могут получить информацию о здании на трех языках.

Уже установлены таблички на Дом купца Полутова по ул. Бутина, 39 и здание кинотеатра «Родина». Готовятся к установке еще несколько.

Фото: сайт мэрии Читы