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На исторических зданиях Читы появляются таблички с QR-кодом

Главная Общество
Чита
10:05 14 Апреля 2020
памятник, туристы, язык
Автор: Sibnovosti.ru
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На достопримечательностях Читы появляются информационные таблички с QR-кодом. В первую очередь они размещаются на исторических памятниках, памятниках архитектуры и музеях, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Таблички из оргстекла размером 40 на 30 см, как поясняет сайт мэрии столицы Забайкальского края, устанавливаются для развития внутреннего и международного туризма. Благодаря QR-коду, жители и гости Читы могут получить информацию о здании на трех языках.

Уже установлены таблички на Дом купца Полутова по ул. Бутина, 39 и здание кинотеатра «Родина». Готовятся к установке еще несколько.

Фото: сайт мэрии Читы

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