Лесные пожары в Забайкалье признали чрезвычайной ситуацией

Завтра в лесах Забайкальского края начнет действовать режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Осипов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Такое решение вызвано распространением пожаров в Хилокском, Александрово-Заводском и Читинском районах края, риском распространения огня в других муниципальных образованиях.

«У нас с начала года прошло более 400 пожаров, огнем было охвачено 80 тыс. га леса. Сейчас действует 20 пожаров. Их тушение осложнено погодными условиями, труднодоступностью некоторых мест. В этой связи, нам необходима дополнительная поддержка парашютно-десантной пожарной службы, которая помогла бы добраться до огня», - заявил Александр Осипов на вчерашнем совещании с вице-премьером российского правительства Викторией Абрамченко.

Рослесхоз, по данным официального портала Забайкалья, поддержал просьбу властей региона направить еще 85 человек для усиления группировки сил парашютно-десантной службы.

Как писали Sibnovosti.ru, 9 апреля прошло заседание федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров. По его итогам лесным ведомствам ряда регионов, включая Забайкальский край и Республику Бурятия, было дано указание снизить риски перехода в леса огня с сопредельных земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, было решено отправить в Забайкалье 25 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана».

Фото: сайт министерства природных ресурсов Забайкальского края